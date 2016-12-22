Фигуристы Тарасова и Морозов забыли о победе на Гран-при перед стартом чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов постарались забыть перед чемпионатом России о победе в финале серии Гран-при. Об этом спортсмены рассказали после проката короткой программы на чемпионате страны.

"После прилета из Марселя мы отдохнули один день и снова приступили к подготовке, постаравшись забыть о победе в финале серии Гран-при, - рассказал Морозов. - В целом большой разницы между прокатами во Франции и здесь нет, разве что эмоционально на Гран-при мы были посвежее".

"На лед в Челябинске мы вышли с новыми силами, они еще остались, и с новыми целями", - отметила партнерша.

Спортсмены обошли на три балла по итогам короткой программы олимпийских чемпионов Ксению Столбову и Федора Климова. Спортсмены, которые, как и Тарасова с Морозовым, тренируются в группе Нины Мозер, вернулись на лед после восьмимесячного перерыва. "Мы не видели, как они прокатались, но желаем им как можно быстрее вернуться и восстановиться", - подчеркнули они.

Произвольную программу пары представят 24 декабря.