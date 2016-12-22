Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристы Тарасова и Морозов забыли о победе на Гран-при перед стартом чемпионата России

Спорт
22 декабря, 15:58 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Иван Пучков
Спортсмены обошли на три балла по итогам короткой программы олимпийских чемпионов Ксению Столбову и Федора Климова
Материал из 1 страницы
Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов постарались забыть перед чемпионатом России о победе в финале серии Гран-при. Об этом спортсмены рассказали после проката короткой программы на чемпионате страны.

Смотрите также
Ксения Столбова и Федор Климов
Фигуристы Столбова и Климов уверены, что к чемпионату Европы войдут в оптимальную форму

"После прилета из Марселя мы отдохнули один день и снова приступили к подготовке, постаравшись забыть о победе в финале серии Гран-при, - рассказал Морозов. - В целом большой разницы между прокатами во Франции и здесь нет, разве что эмоционально на Гран-при мы были посвежее".

"На лед в Челябинске мы вышли с новыми силами, они еще остались, и с новыми целями", - отметила партнерша.

Спортсмены обошли на три балла по итогам короткой программы олимпийских чемпионов Ксению Столбову и Федора Климова. Спортсмены, которые, как и Тарасова с Морозовым, тренируются в группе Нины Мозер, вернулись на лед после восьмимесячного перерыва. "Мы не видели, как они прокатались, но желаем им как можно быстрее вернуться и восстановиться", - подчеркнули они.

Произвольную программу пары представят 24 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Александр Поветкин (справа) против Жоанна Дюопа
7
Поветкин нокаутировал француза Дюопа в Екатеринбурге
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался внук Сталина
2
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
3
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Минстрой ожидает рост цен на жилье в России в 2017 году
5
Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ
6
В Москве двое угонщиков совершили девять аварий, скрываясь от полиции
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня
Реклама