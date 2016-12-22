ЦСКА вошел в шестерку лучших европейских команд по среднему показателю пропущенных голов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА вошел в шестерку лучших команд европейских чемпионатов по среднему показателю пропущенных голов за матч с начала сезона. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Армейцы занимают шестое место c показателем 0,65 гола за игру. Лидером европейских чемпионатов стал португальский "Порту", который в среднем пропускает 0,47 гола за игру, также в этот список входят португальская "Бенфика" (0,53), немецкая "Бавария" (0,56), донецкий "Шахтер" (0,61) и английский "Челси" (0,65).

Другой российский клуб, "Локомотив", вошел в шестерку команд с наибольшим процентом сыгранных матчей вничью. Железнодорожники свели 47 процентов матчей к ничейному результату, лидером по этому показателю является немецкий "Хоффенхайм" - 63 процента. Кроме того, немецкий клуб наряду с испанским "Реалом" единственные в Европе команды, еще ни разу не проигравшие в разных турнирах в нынешнем сезоне.

ЦСКА после 17 туров с 32 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, "Локомотив" располагается на десятой позиции, имея в активе 23 балла.