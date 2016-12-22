Выборы президента Федерации спортивной гимнастики России пройдут 9 февраля

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), в рамках которой будет избран глава организации, состоится 9 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСГР.
Дата конференции была определена на последнем в этом году заседании президиума.
Действующий глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, который также является первым вице- президентом Международной федерации гимнастики, ранее сообщил ТАСС, что планирует участвовать в выборах руководителя ФСГР.