Фигуристы Забияко и Энберт не удивлены чистым катанием на чемпионате России

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Чистое катание в короткой программе на чемпионате России в Челябинске не стало сюрпризом для спортивной пары фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта. Об этом спортсмены сообщили журналистам после короткой программы.
"Сегодня, в принципе, по элементам все удалось. Были маленькие помарочки в шагах, но в целом довольны своим прокатом. На тренировках работаем много и катаем чисто, поэтому чистое исполнение на соревнованиях для нас не сюрприз", - сказала Забияко.
"Это не сложно, когда у тебя есть такая хорошая команда и план тренировок. Это большая работа очень большой команды", - поддержал свою партнершу Энберт.
Чемпионат России в Челябинске проходит с 22 по 25 декабря. По его итогам будет определен состав сборной на чемпионат Европы 2017 года.