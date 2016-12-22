Фигуристы Забияко и Энберт не удивлены чистым катанием на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Чистое катание в короткой программе на чемпионате России в Челябинске не стало сюрпризом для спортивной пары фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта. Об этом спортсмены сообщили журналистам после короткой программы.

"Сегодня, в принципе, по элементам все удалось. Были маленькие помарочки в шагах, но в целом довольны своим прокатом. На тренировках работаем много и катаем чисто, поэтому чистое исполнение на соревнованиях для нас не сюрприз", - сказала Забияко.

"Это не сложно, когда у тебя есть такая хорошая команда и план тренировок. Это большая работа очень большой команды", - поддержал свою партнершу Энберт.

Чемпионат России в Челябинске проходит с 22 по 25 декабря. По его итогам будет определен состав сборной на чемпионат Европы 2017 года.