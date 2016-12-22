Выборы главы Российской федерации стрельбы из лука запланированы на 10 февраля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Выборы главы Всероссийской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) состоятся 10 февраля 2017 года. Об этом сообщил ТАСС президент РФСЛ Владимир Ешеев.

"Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран руководитель федерации, состоится 10 февраля. Я планирую участвовать в этих выборах", - заметил Ешеев.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России по стрельбе из лука стала обладателем серебряных медалей.