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Выборы главы Российской федерации стрельбы из лука запланированы на 10 февраля

Спорт
22 декабря, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В данный момент главой федерации является Владимир Ешеев
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Владимир Ешеев

Владимир Ешеев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Выборы главы Всероссийской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) состоятся 10 февраля 2017 года. Об этом сообщил ТАСС президент РФСЛ Владимир Ешеев.

"Отчетно-выборная конференция, на которой будет избран руководитель федерации, состоится 10 февраля. Я планирую участвовать в этих выборах", - заметил Ешеев.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России по стрельбе из лука стала обладателем серебряных медалей.

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