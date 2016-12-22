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Чемпионат России по футболу сезона-2016/17 возобновится 3 марта

Спорт
22 декабря, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В этот день пройдет матч между "Томью" и "Ростовом"
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по футболу сезона-2016/17 будет возобновлен 3 марта 2017 года, когда пройдет матч 18-го тура между "Томью" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

Матчи "Оренбург" - "Арсенал", ЦСКА - "Зенит" пройдут 4 марта, игры "Урал" - "Амкар", "Крылья Советов" - "Локомотив", "Краснодар" - "Спартак", "Терек" - "Уфа" - 5 марта. Завершится 18-й тур 6 марта встречей "Анжи" - "Рубин".

Старт 19-го тура запланирован на 10 марта, 20-го - на 17 марта. Встреча 20-го тура "Локомотив" - "Спартак" пройдет 18 марта.

По итогам 17 туров возглавляет турнирную таблицу "Спартак" (40 очков), второе место занимает "Зенит" (35), тройку замыкает ЦСКА (32).

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