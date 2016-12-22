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Новую ледовую арену планируют построить в Екатеринбурге к 2018 году

Спорт
22 декабря, 16:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, декабря. /ТАСС
Первый камень ледовой арены был заложен в четверг, в день 70-летия отечественного хоккея
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© Департамент информационной политики Администрации Губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Строительство новой ледовой арены планируют завершить в Екатеринбурге к 2018 году, инвестиции составят порядка 240-280 млн рублей. Об этом сообщил корр. ТАСС министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт.

Первый камень ледовой арены был заложен в четверг, в день 70-летия отечественного хоккея. Предполагается, что на ней будут две площадки: взрослая и детская. Грант на ее строительство выиграла хоккейная команда "Авто" на Всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги в Сочи в мае 2016 года.

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"Новая арена планируется к сдаче в 2018 году. Пока проекта нет, ее ориентировочная стоимость составит порядка 240-280 млн рублей. Рядом будет построено здание для проживания юных спортсменов, академия-интернат хоккея, где мы будем содержать и обучать детей пяти возрастных групп", - сказал Рапопорт.

22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Турнир открыли московский ЦДКА и свердловский ОДО. Всего играло 12 команд из 8 городов. За 30 игр была забита 191 шайба. Для выявления сильнейшей команды страны понадобилось чуть больше месяца, уже 26 января 1947 года определился первый победитель чемпионата СССР, которым стало московское "Динамо".

По словам бывшего хоккеиста, заслуженного тренера РСФСР по хоккею с шайбой Альберта Федорова, в этот вид спорта раньше приходили люди из хоккея с мячом, что и обусловило доминирование советских хоккеистов на мировой арене. "Дистанционная скорость была, по сравнению с иностранцами, у наших мастеров огромная. Великолепное владение коньками. Ну и атлетически наши ребята были хороши. Это и предопределило, что мы 16 лет были чемпионами мира по хоккею с шайбой", - сказал он в беседе с корр. ТАСС.

Екатеринбург на российской хоккейной арене представляет хоккейный клуб "Автомобилист". На данный момент команда занимает девятую строчку Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе клуба 56 очков после 44 игр. 

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