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Футболист "Баварии" Хуммельс покрасил волосы из-за проигранного спора

Спорт
22 декабря, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Защитник рассказал, что проиграл пари во время Октоберфеста
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Матс Хуммельс

Матс Хуммельс

© EPA/ANDREAS GEBERT

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Защитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Матс Хуммельс перекрасился в блондина из-за проигранного спора. Об этом сообщил сам футболист, слова которого приводит Bild.

В среду футболист вышел на матч 16-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (3:0) с необычным для себя цветом волос.

"Я проиграл пари во время Октоберфеста, играя в кегли. Боялся, что буду выглядеть хуже, но при правильном освещении выглядит даже неплохо. Нужно время, чтобы привыкнуть", - сказал Хуммельс.

Хуммельс перешел в "Баварию" в мае этого года, подписав контракт до 30 июня 2021 года. Он является воспитанником мюнхенского клуба, но за основную команду провел в чемпионате Германии лишь один матч. В 2008 году он был сначала отдан "Боруссии" в аренду, а позднее заключил с дортмундцами полноценный контракт.

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