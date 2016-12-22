Хоккеисты "Спартака" приехали на матч с "Локомотивом" на ретро-автобусе ЗИС-8

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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки московского "Спартака" приехали на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Локомотивом" на ретро-автобусе ЗИС-8, выпускавшемся в середине 30-х годов прошлого века, передает корр. ТАСС с места событий.
Предстоящая встреча посвящена 70-летней годовщине первой официальной игры красно-белых в чемпионатах страны. Атмосфера вокруг игры стилизована под 40-е годы. Игроки "Спартака" приехав на фирменном автобусе на территорию "ВТБ Ледового дворца", пересели в ЗИС-8 - советский городской автобус, выпускавшейся на московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год (в народе он получил прозвище "Фердинанд" и запомнился многим по фильму "Место встречи изменить нельзя" - на нем ездила группа оперативников МУРа). Полностью данный автобус не сохранился - рама и его агрегаты оригинальные, а вот кузов восстанавливали по старым чертежам, рассказал корр. ТАСС сотрудник Музея московского транспорта.
ЗИС-8 с игроками "Спартака" подъехал к самой арене, высадив игроков, которые были одеты в свитера, стилизованные под 40-е годы.
Ретро-матч "Спартака" и "Локомотива" начнется в 19:46 мск - таким образом организаторы также отдали дань круглой дате отечественного хоккея.