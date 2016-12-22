Рекордное количество зрителей посмотрело игры Кубка Первого канала на "Матч ТВ"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рекордное количество зрителей посмотрело трансляции матчей российского этапа Еврохоккейтура Кубка Первого канала на "Матч ТВ". Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

После стартового матча российской команды Первый канал отменил трансляции оставшихся игр московского этапа Евротура, сославшись на низкие рейтинги хоккея. Вместо встречи Россия - Чехия (5:1) 16 декабря была показана передача "Давай поженимся". Трансляции матчей Кубка Первого канала были перенесены на "Матч ТВ", который показал игру Россия - Чехия с третьего периода.

В заявлении пресс-службы отмечается, что доля встречи Россия - Чехия (16 декабря) в возрастной группе 25-59 лет составила 6,9%, в группе 18+ - 7,3%, игры Россия - Финляндия (18 декабря) - 7,2% и 7,5% соответственно.

"Все полученные данные заметно превысили среднегодовые аудиторные показатели трансляций "Матч ТВ" (4,5% в возрастной группе 18+)", - говорится в сообщении.

Права на показ матчей были получены "Матч ТВ" прямо по ходу турнира.

"Схема передачи трансляций с других каналов уже была отработана во время Олимпийских игр, - заявила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. - Мы считаем логичным, чтобы спорт продвигался на общедоступном национальном канале. "Матч ТВ" внимательно изучает предпочтения нашей зрительской аудитории, и мы рады тому, что зрители своим высоким интересом и участием подтверждают правильность нашего выбора".