Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве ФК "Динамо"

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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Предприниматель Алишер Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве футбольного клуба "Динамо". Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.
"Я встречался с представителем Усманова по вопросу спонсорства. Ответа пока нет", - сказал он.
Усманов является главой российской и международной федераций фехтования, а также - владельцем части акций английского футбольного клуба "Арсенал".