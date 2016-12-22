Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве ФК "Динамо"

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Предприниматель Алишер Усманов пока не дал ответа о возможном спонсорстве футбольного клуба "Динамо". Об этом журналистам сообщил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Я встречался с представителем Усманова по вопросу спонсорства. Ответа пока нет", - сказал он.

Усманов является главой российской и международной федераций фехтования, а также - владельцем части акций английского футбольного клуба "Арсенал".