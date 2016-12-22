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Болезнь не помешала фигуристам Загорски и Гурейро хорошо подготовиться к чемпионату России

Спорт
22 декабря, 19:10 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Иван Пучков
"Сделали все до конца и это здорово, полны энергии", - сказала Загорски
Материал из 1 страницы
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Простуда Джонатана Гурейро перед чемпионатом России по фигурному катанию не помешала ему и его партнерше Тиффани Загорски хорошо подготовиться к соревнованиям. Об этом спортсмены сообщили журналистам после проката короткого танца.

"Мы довольны, подготовка к чемпионату России была тяжелой, перед турниром у нас, как обычно, кто-то заболел, как правило, это я. В принципе, успели выздороветь и хорошо подготовиться. Неделю готовились и заболели. В целом прокатом довольны", - сказал Гурейро.

"Сделали все до конца и это здорово, полны энергии. Немножко боялась за твиз, утром на тренировке не получилось, а сейчас смогла и поэтому такая счастливая стою сейчас перед вами", - сказала Загорски.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года.

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