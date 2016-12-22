Фигуристы Боброва и Соловьев признательны судьям за достойные оценки на чемпионате России

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев признательны судьям за достойные оценки за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом фигуристы сообщили журналистам после короткой программы.
Спортсмены пережили сложный этап в карьере, связанный с травмами партнера, а затем с "мельдониевым делом" Бобровой.
"Спасибо за высокую оценку нашего проката, - сказал Соловьев. - Понимаем, что нас хотят приободрить, мотивировать. Сначала у нас не все заладилось - на первой тренировке мы немного ошиблись, сегодня с утра не лучшим образом катали, но в итоге вышли и сделали свою работу".
Боброва сообщила, что перед прокатом даже понервничала. "Занервничала, но Дима сказал мне - это усталость. У нас идет старт за стартом, между которыми перерыв не больше двух недель, но осталось немного, завтра соберемся как следует в произвольной программе, постараемся получить высокие оценки".
Чемпионат России является отборочным турниром на первенство Европы в чешской Остраве.