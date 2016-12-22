Фигуристы Степанова и Букин заявили, что научились эмоционально проживать свои программы

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин поняли, что выросли из детского катания и научились эмоционально проживать программы в паре. Об этом спортсмены сообщили после проката короткого танца на чемпионате России в Челябинске.
"Мы по-настоящему кайфуем от нашего короткого танца - он дерзкий, сексуальный, мощный, мы много работали над подачей, - рассказал Букин после выступления. - Мы много над этим работали - пора уже было вырастать из детства и кататься не только для судей. Мы проживаем программу в паре".
Спортсменам придали уверенности выступления на этапах серии Гран-при нынешнего сезона. "Мы на этапах серии Гран- при катались на одном льду с такими серьезными конкурентами, что это подстегнуло нас в нашей работе, - рассказала Степанова. - Сегодня мы довольны и технической и эмоциональной стороной нашего проката. Во всяком случае, оценками мы очень довольны!"
Произвольный танец фигуристы представят на чемпионате России 23 декабря.