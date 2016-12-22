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Фигурист Кацалапов продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом

Спорт
22 декабря, 19:45 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Иван Пучков
По окончании прошлого сезона фигурист прооперировал плечо
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Фигурист Никита Кацалапов продолжает испытывать проблемы с травмированным плечом и вплотную займется его лечением к концу сезона-2016/17. Об этом фигурист, выступающий в танцах на льду вместе с Викторией Синициной, сообщил журналистам после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

По окончании прошлого сезона фигурист прооперировал плечо. "Я постоянно занимаюсь лечением, делаю все, чтобы можно было работать в полную силу, - рассказал Кацалапов. - Но проблемы остаются, будем решать их в конце сезона".

Спортсмены удовлетворены прокатом короткой программы на соревнованиях в Челябинске. "Сегодня мы прибавили в оценках - много работали перед стартом, и хотим сказать большое спасибо Елене Анатольевне Чайковской, которая подключилась к работе с нами перед турниром, - сообщил Кацалапов. - Мы сделали большой шаг вперед и стараемся не останавливаться, прибавляя и побеждая себя во всем".

Как рассказала Синицина, Чайковская объясняет спортсменам выполнение каждого элемента: "Сама выходит на лед и показывает, как работать! Для нас большая честь работать с таким специалистом".

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