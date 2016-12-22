Фигуристы Ильиных и Жиганшин назвали короткий танец на чемпионате России лучшим в сезоне

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Российские фигуристы Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, выступающие в танцах на льду, назвали короткую программу на чемпионате России в Челябинске лучшей в сезоне. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката.

"По-моему это был наш лучший прокат сезона, - рассказал Жиганшин. - Мы старались прибавлять в каждом элементе, с одной стороны стараясь показать хорошую технику, с другой очень хотелось порадовать своей энергетикой зал".

По мнению Ильиных прокаты в Челябинске станут хорошим стимулом для фигуристов, которые отбираются на предстоящий чемпионат Европы. "Арена ни в чем не уступает никаким международным стартам. Думаю, для тех, кто отбирается здесь на чемпионаты Европы и мира, прокат на льду такого качества будет хорошим стимулом для борьбы", - отметила Ильиных.