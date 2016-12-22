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Стадион "Мордовия-Арена" должен быть сдан в декабре 2017 года

Спорт
22 декабря, 20:21 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 22, декабря. /ТАСС
Виталий Мутко отметил эффективную работу республики по подготовке к чемпионату
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"Мордовия-Арена"

"Мордовия-Арена"

© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Готовность стадиона "Мордовия-Арена", строящегося в Саранске к чемпионату мира 2018 года по футболу, составляет 63%, он должен быть сдан в декабре 2017 года. Об этом сегодня доложил глава республики Мордовия Владимир Волков вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко на заседании координационного совета по подготовке к ЧМ-2018.

"Сегодня готовность главного стадиона Саранска к чемпионату мира составляет 63%. Он должен быть сдан в декабре 2017 года. Активизировалось строительство пассажирского терминала аэропорта. Строятся гостиницы, дорожная сеть и другие объекты", - доложил Волков.

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Вице-премьер отметил эффективную работу республики по подготовке к чемпионату.

"Сейчас ряд работ - по временным сооружениям, монолиту и сваям - завершен на 100%. Почти вполовину выполнен монтаж внутренних инженерных систем, продолжаются работы по реконструкции тренировочных площадок. Например, на тренировочной площадке на стадионе футбольного клуба "Мордовия" уже установлены четыре световые мачты, идет монтаж металлоконструкций разминочной зоны. Все три тренировочные площадки должны быть сданы в августе 2017 года", - рассказал ТАСС генеральный директор АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года" Алексей Плешачков, комментируя итоги сегодняшнего заседания координационного совета.

Стадион "Мордовия-Арена" рассчитан на 44 149 мест в период чемпионата мира. В режиме "Наследия" часть трибун третьего яруса, выполненных из металлоконструкций, будет разобрана, и стадион превратится в современный семейный спортивно-досуговый комплекс, рассчитанный на 30 000 мест.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.

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