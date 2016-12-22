Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9-12 марта 2017 года, и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список с именами 31 российского биатлониста из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее сообщалось, что это может стать причиной переноса биатлонных соревнований из России. В четверг исполком IBU провел заседание по этому вопросу.
"Сегодня СБР проинформировал IBU, что отказался от проведения юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове и восьмого этапа Кубка мира - 2017 в Тюмени. Новые места проведения этих турниров будут определены позднее", - говорится в сообщении.
Также IBU открыл дело в отношении СБР и 29 спортсменов на основе доклада комиссии WADA.
СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе Ричарда Макларена. Об этом говорится в пресс-релизе СБР.
"Уважая решения, вынесенные на внеочередном исполкоме IBU, мы оставляем за Международным союзом биатлонистов право решения о месте проведения этапа Кубка мира и юношеского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков", - сообщает пресс-служба СБР.
"СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", - говорится в сообщении.