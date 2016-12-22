ISU перенес финал Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска

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МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. Об этом сообщает голландский вещатель NOS.
Решение ISU продиктовано рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
7 декабря МОК объявил, что продлил санкции в отношении России относительно проведения в стране международных спортивных соревнований.
Этап Кубка мира в Челябинске был запланирован на 10-12 марта 2017 года.