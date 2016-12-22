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ISU перенес финал Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска

Спорт
22 декабря, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Соревнования были запланированы на 10-12 марта 2017 года
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. Об этом сообщает голландский вещатель NOS.

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Решение ISU продиктовано рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

7 декабря МОК объявил, что продлил санкции в отношении России относительно проведения в стране международных спортивных соревнований.

Этап Кубка мира в Челябинске был запланирован на 10-12 марта 2017 года.

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