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Организаторы отмененного этапа КМ по биатлону в Тюмени реализовали 20 тысяч билетов

Спорт
22 декабря, 21:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По словам главы департамента по спорту Тюменской области Дмитрия Грамотина, отказ от проведения этапа Кубка мира стал ударом по биатлонному сообществу РФ
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© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отказ от проведения этапа Кубка мира в Тюмени стал ударом по биатлонному сообществу России, организаторы реализовали уже 20 тысяч билетов. Об этом ТАСС заявил глава департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

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Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9-12 марта 2017 года, и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

"Обидно, что нас заставили отказаться от соревнования. Вообще, на данный момент реализовано 20 тысяч билетов, и 60 процентов купивших не являются жителями Тюменской области. Значит, люди покупали билеты на самолет или поезд. Покупали, скорее всего, не самые дорогие, а значит, невозвратные билеты", - сказал Грамотин.

"Это удар по всему биатлонному сообществу России. По простым болельщикам, любителям вида спорта", - добавил он.

Исполком IBU провел заседание в четверг, на котором рассмотрел данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в том числе список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

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