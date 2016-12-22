Организаторы отмененного этапа КМ по биатлону в Тюмени реализовали 20 тысяч билетов

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отказ от проведения этапа Кубка мира в Тюмени стал ударом по биатлонному сообществу России, организаторы реализовали уже 20 тысяч билетов. Об этом ТАСС заявил глава департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9-12 марта 2017 года, и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

"Обидно, что нас заставили отказаться от соревнования. Вообще, на данный момент реализовано 20 тысяч билетов, и 60 процентов купивших не являются жителями Тюменской области. Значит, люди покупали билеты на самолет или поезд. Покупали, скорее всего, не самые дорогие, а значит, невозвратные билеты", - сказал Грамотин.

"Это удар по всему биатлонному сообществу России. По простым болельщикам, любителям вида спорта", - добавил он.

Исполком IBU провел заседание в четверг, на котором рассмотрел данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в том числе список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.