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Тихонов: решения IBU по итогам доклада Макларена можно считать положительными

Спорт
22 декабря, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Четырехкратный олимпийский чемпион больше всего переживал, чтобы не дисквалифицировали спортсменов
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Александр Тихонов

Александр Тихонов

© ТАСС/Валерий Шарифулин

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Решения Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) можно считать положительными для России. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

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В четверг исполком IBU на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией WADA допинговых нарушений в российском спорте, принял решение не отстранять от соревнований всех российских спортсменов, а открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов.

"Я больше всего переживал, чтобы не дисквалифицировали спортсменов. Хорошо, что биатлонистов это не коснулось. Решение положительное", - сказал Тихонов.

"Бессеберг? Да, он показал, что он наш человек. Но, безусловно, нам нужно продолжать искать ответственных", - добавил он.

На заседании исполкома IBU Союз биатлонистов России отказался от проведения в нынешнем сезоне в Тюмени этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира 2017 года в Острове.

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