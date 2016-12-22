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Мутко: Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение в отношении России

Спорт
22 декабря, 21:24 дата обновления: 22 декабря, 21:36 UTC+3
Также вице-премьер считает, что спортсмены должны нести наказание за призывы к бойкоту турниров
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU), оценив данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, принял взвешенное решение в отношении России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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В четверг исполком IBU на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией WADA допинговых нарушений в российском спорте, было принято решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов. Также было объявлено, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеский чемпионат мира в Острове, запланированные на 2017 год, не состоятся в России.

"Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство - невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир", - сказал Мутко.

"Самое главное, что наши спортсмены будут продолжать выступать на этапах Кубка мира. У нас молодая команда, обновленная генерация спортсменов. И СБР, и антидопинговые службы проделали колоссальную работу, чтобы российский биатлон был чист и соответствовал международным требованиям, огульные обвинения, коллективная ответственность должны уйти в прошлое. Я думаю, если так будут поступать все федерации, мы увидим, что первая часть, связанная с тысячными списками, она должна посыпаться", - добавил он.

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Спортсмены должны нести наказание за призывы к бойкоту

Мутко также заявил, что спортсмены, призывающие бойкотировать соревнования, должны нести наказание, поскольку нарушают хартию Международного олимпийского комитета (МОК).

В среду стало известно, что биатлонисты сборной Великобритании будут бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени из-за выводов доклада независимой комиссии WADA. К ним присоединились спортсмены Чехии и Норвегии.

"Что касается бойкота - это давление, абсолютная политика. Это противоречит здравому смыслу, да и хартии МОК. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться", - сказал Мутко.

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