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Колобков: решение об отъеме у РФ турниров по биатлону нельзя было принимать под давлением

Спорт
22 декабря, 21:34 дата обновления: 22 декабря, 22:11 UTC+3
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в свою очередь заявил, что считает решение IBU по России компромиссным и устраивающим обе стороны
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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение о переносе из России соревнований по биатлону нельзя было принимать под давлением спортсменов из других стран. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

В четверг было объявлено, что этап Кубка мира по биатлону и юношеский чемпионат мира, запланированные на 2017 год, в России не состоятся.

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"Уверен, что решения нельзя принимать под давлением спортсменов ряда стран. Это такой процесс, который потом, не сомневаюсь, отразится на тех, кто сам принимал такие решения, кто оказывал такое давление. Спорт должен быть выше подобных несправедливых решений под давлением и угрозой бойкотов", - сказал Колобков.

"Мы огорчены таким решением; считаю, что оно было необоснованным. Потому что в России любят биатлон - болельщики ждали этих соревнований, Россия готовилась к ним. Иностранцы любят приезжать в Россию, у нас высокий уровень организации. У некоторых были сомнения по поводу процедур допинг-контроля (на соревнованиях в России), но он был обеспечен по самым высоким стандартам", - отметил он.

"Это необоснованное решение под давлением. Мы к этому вопросу вернемся в ближайшее время, и наша федерация продолжит переговоры", - сказал Колобков.

Свищев считает решение IBU компромиссным и устраивающим обе стороны

Решение IBU не лишать сборную России права выступления на международных соревнованиях является компромиссным и устраивающим обе стороны. Об этом сообщил ТАСС член комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

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"Сегодняшнее решение Международного союза биатлонистов я бы назвал компромиссным и устраивающим обе стороны, - считает Свищев. - Россия отказалась от соревнований на фоне скандалов и бойкотов. Это было очень взвешенное и мужественное решение".

"IBU, в свою очередь, заявил, что у него нет оснований упрекать всю нашу национальную команду и руководство СБР в причастности к допингу. Никакого коллективного заговора не было. Те спортсмены, которые уличены в нарушении антидопинговых правил, должны обязательно понести наказание. Такой же точки зрения придерживается и президент нашей федерации Александр Кравцов", - продолжил собеседник ТАСС.

Свищев признался, что ему очень жаль тех болельщиков, которые лишились возможности увидеть биатлонные соревнования у себя дома. "Очень обидно и за организаторов, которые уже потратили много сил и средств, чтобы подготовиться к проведению этих крупных международных соревнований", - заключил он. 

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