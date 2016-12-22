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Жуков: уголовную ответственность за фальсификацию допинг-проб могут ввести в 2017 году

Спорт
22 декабря, 21:38 UTC+3 МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга
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Александр Жуков

Александр Жуков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума может в 2017 году ввести уголовную ответственность за фальсификацию допинг-проб, сообщил сегодня первый вице-спикер палаты, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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"Мы ввели ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, следующий логичный шаг - наказывать тех, кто мошенничает с допинг-пробами", - сказал Жуков, отвечая на вопрос ТАСС. "Вполне возможно", - подтвердил он, говоря о возможности принятия такого закона в будущем году.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга.

Согласно документу, склонение спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Судья сможет также назначить наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года.

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