Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Утвержден график тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций

Спорт
22 декабря, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Это произошло во время заседания координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций - 2017
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций - 2017 утвердил график проведения тестовых мероприятий на стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Об этом говорится в пост-релизе заседания, который оказался в распоряжении ТАСС.

Заседание прошло в четверг под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как говорится в пост-релизе, в ходе заседания были заслушаны доклады о ходе подготовки к турнирам министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. Помимо графика тестовых мероприятий, на заседании также был утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кубок конфедераций-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
4
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
5
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74
6
Полиция Австралии предотвратила теракты, запланированные на Рождество
7
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
Темы дня
Реклама