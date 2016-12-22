Утвержден график тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций - 2017 утвердил график проведения тестовых мероприятий на стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Об этом говорится в пост-релизе заседания, который оказался в распоряжении ТАСС.

Заседание прошло в четверг под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко.

Как говорится в пост-релизе, в ходе заседания были заслушаны доклады о ходе подготовки к турнирам министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. Помимо графика тестовых мероприятий, на заседании также был утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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