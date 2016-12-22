Журова: решение перенести финал КМ по конькам из Челябинска выглядит удивительным

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Иностранным конькобежцам всегда нравилось приезжать на финал Кубка мира в Челябинск, поэтому решение перенести его в другую страну выглядит удивительным. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года Светлана Журова.

В четверг стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. Этап Кубка мира был запланирован на 10-12 марта 2017 года.

"Меня очень удивляет это решение, потому что иностранцам всегда очень нравилось приезжать в Челябинск. Попытки некоторых людей бойкотировать чемпионат Европы в Челябинске были и до этого, когда человек призывал спортсменов своей страны не приезжать к нам, потому что здесь нарушаются права сообщества меньшинств. Он сам не приехал и членов своей команды призывал сделать так же, раз такая дикая страна Россия", - сказала Журова.

"Сейчас эта инициатива, к сожалению, удалась, - продолжила она. - Для меня было бы очень странно, если бы еще отменили соревнования по фигурному катанию. Возможно, они нашли какой-то компромисс с тем, кто на них пытается надавить каким-то образом. Якобы, давайте конькобежцев лишим, а фигуристов оставим, ну, посмотрим дальше".

Сообщается, что решение ISU продиктовано рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.