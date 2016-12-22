Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Журова: решение перенести финал КМ по конькам из Челябинска выглядит удивительным

Спорт
22 декабря, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка заявила, что для нее было бы очень странно, если бы еще отменили соревнования по фигурному катанию
Материал из 1 страницы
Светлана Журова

Светлана Журова

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Иностранным конькобежцам всегда нравилось приезжать на финал Кубка мира в Челябинск, поэтому решение перенести его в другую страну выглядит удивительным. Об этом ТАСС сообщила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года Светлана Журова.

В четверг стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. Этап Кубка мира был запланирован на 10-12 марта 2017 года.

Смотрите также
ISU в начале 2017 года рассмотрит вопрос переноса из России соревнований сезона-2017/18

"Меня очень удивляет это решение, потому что иностранцам всегда очень нравилось приезжать в Челябинск. Попытки некоторых людей бойкотировать чемпионат Европы в Челябинске были и до этого, когда человек призывал спортсменов своей страны не приезжать к нам, потому что здесь нарушаются права сообщества меньшинств. Он сам не приехал и членов своей команды призывал сделать так же, раз такая дикая страна Россия", - сказала Журова.

"Сейчас эта инициатива, к сожалению, удалась, - продолжила она. - Для меня было бы очень странно, если бы еще отменили соревнования по фигурному катанию. Возможно, они нашли какой-то компромисс с тем, кто на них пытается надавить каким-то образом. Якобы, давайте конькобежцев лишим, а фигуристов оставим, ну, посмотрим дальше".

Сообщается, что решение ISU продиктовано рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"
4
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
5
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
6
В Братске отмечен первый случай отравления метанолом
7
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
Темы дня
Реклама