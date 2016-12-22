Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74Происшествия 23 декабря, 4:06
Опрос: в Бразилии более 50% женщин стараются отложить беременность из-за вируса ЗикаОбщество 23 декабря, 4:05
В Братске отмечен первый случай отравления метаноломПроисшествия 23 декабря, 4:00
СМИ: банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 23 декабря, 3:47
Двое из 13 задержанных по делу об отравлении в Иркутске помещены под домашний арестПроисшествия 23 декабря, 3:39
ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%Общество 23 декабря, 3:30
США не ведут расследование возможной причастности Гюлена к убийству КарловаМеждународная панорама 23 декабря, 3:24
Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBUСпорт 23 декабря, 2:43
Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35Международная панорама 23 декабря, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не стал идти на конфликт с озлобившейся после выхода финальной версии доклада Ричарда Макларена частью спортивного мирового сообщества и добровольно отказался от проведения в нынешнем сезоне двух международных стартов - этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области.
Решение было принято на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), который в четверг заслушал рекомендации рабочей группы, изучавшей данные расследования независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Маклареном допинговых нарушений в российском спорте. Рабочая группа была создана 15 декабря, после получения международным союзом от WADA списка с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
На исполкоме было принято решение начать расследование в отношении деятельности СБР и 29 российских биатлонистов, с чьими допинг-пробами, по информации Макларена, проводились махинации в период с 2011 по 2015 год. Дела еще двух спортсменов проходят по линии Международного олимпийского комитета (МОК), что свидетельствует об их выступлении на зимних Играх 2014 года в Сочи.
Главное, что в сложившейся ситуации IBU не стал идти на крайнюю меру - приостанавливать членство СБР, что означало бы отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. "Подозрений недостаточно для применения санкций, и мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, а не действовать только на основе подозрений, - пояснил позицию IBU президент организации Андерс Бессеберг. - Правила должны работать как в интересах виновных, так и невиновных".
Российские биатлонисты продолжат свое выступление на турнирах под эгидой IBU, однако во избежание дальнейшего обострения ситуации СБР добровольно отказался от проведения на территории страны двух международных стартов. "Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков", - говорится в сообщении организации.
В последнее время масло в огонь подлили биатлонные федерации Норвегии, Чехии и Великобритании, которые намекали на нежелание ехать соревноваться в Россию на фоне столь громких обвинений со стороны Макларена. Последние накануне исполкома и вовсе объявили бойкот предстоящим соревнованиям.
"Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека, - прокомментировал решения исполкома вице- премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. - Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство - невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир".
Зачинщиков же бойкотов вице-премьер рекомендовал отстранять от соревнований, поскольку подобные призывы противоречат хартии Международного олимпийского комитета (МОК).
Сейчас в биатлонном календаре перерыв. Позади три этапа Кубка мира, который возобновится 5 января в немецком Оберхофе. 11 февраля стартует чемпионат мира, который примет австрийский Хохфильцен. Лучшим российским биатлонистом на сегодня является Антон Шипулин, который в общем зачете Кубка мира занимает второе место вслед за французом Мартеном Фуркадом.