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Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

Спорт
22 декабря, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Союз биатлонистов России добровольно отказался от проведения в нынешнем сезоне этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) не стал идти на конфликт с озлобившейся после выхода финальной версии доклада Ричарда Макларена частью спортивного мирового сообщества и добровольно отказался от проведения в нынешнем сезоне двух международных стартов - этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и юношей в Острове Псковской области.

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Решение было принято на заседании исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), который в четверг заслушал рекомендации рабочей группы, изучавшей данные расследования независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Маклареном допинговых нарушений в российском спорте. Рабочая группа была создана 15 декабря, после получения международным союзом от WADA списка с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

На исполкоме было принято решение начать расследование в отношении деятельности СБР и 29 российских биатлонистов, с чьими допинг-пробами, по информации Макларена, проводились махинации в период с 2011 по 2015 год. Дела еще двух спортсменов проходят по линии Международного олимпийского комитета (МОК), что свидетельствует об их выступлении на зимних Играх 2014 года в Сочи.

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Главное, что в сложившейся ситуации IBU не стал идти на крайнюю меру - приостанавливать членство СБР, что означало бы отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. "Подозрений недостаточно для применения санкций, и мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, а не действовать только на основе подозрений, - пояснил позицию IBU президент организации Андерс Бессеберг. - Правила должны работать как в интересах виновных, так и невиновных".

Взвешенное решение

Российские биатлонисты продолжат свое выступление на турнирах под эгидой IBU, однако во избежание дальнейшего обострения ситуации СБР добровольно отказался от проведения на территории страны двух международных стартов. "Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков", - говорится в сообщении организации.

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В последнее время масло в огонь подлили биатлонные федерации Норвегии, Чехии и Великобритании, которые намекали на нежелание ехать соревноваться в Россию на фоне столь громких обвинений со стороны Макларена. Последние накануне исполкома и вовсе объявили бойкот предстоящим соревнованиям.

"Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека, - прокомментировал решения исполкома вице- премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко. - Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство - невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир".

Зачинщиков же бойкотов вице-премьер рекомендовал отстранять от соревнований, поскольку подобные призывы противоречат хартии Международного олимпийского комитета (МОК).

Сейчас в биатлонном календаре перерыв. Позади три этапа Кубка мира, который возобновится 5 января в немецком Оберхофе. 11 февраля стартует чемпионат мира, который примет австрийский Хохфильцен. Лучшим российским биатлонистом на сегодня является Антон Шипулин, который в общем зачете Кубка мира занимает второе место вслед за французом Мартеном Фуркадом.

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