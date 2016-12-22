Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Псковской области предложит СБР провести в Острове юниорский чемпионат России

Спорт
22 декабря, 23:17 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 22, декабря. /ТАСС
Ранее СБР отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове
Материал из 1 страницы
Андрей Турчак

Андрей Турчак

© ТАСС/Алексей Никольский

ПСКОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Андрей Турчак намерен обратиться в Союз биатлонистов России (СБР) с предложением провести в биатлонном центре города Острова юниорский чемпионат России по биатлону. Об этом он заявил после вынужденного отказа СБР от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове, сообщила пресс-служба главы региона.

Смотрите также
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

"Мы продолжим развивать инфраструктуру биатлонного центра "Юность", чтобы Остров остался на спортивной карте России и мира, и после того, как улягутся все политические скандалы вокруг российского спорта, регион был готов принять любые соревнования по биатлону на самом высоком уровне. В ближайшее время мы обратимся в СБР с предложением провести на нашей базе очередной чемпионат России по биатлону среди юниоров", - сказал Турчак.

"Отказ проводить юниорский чемпионат мира в Острове - это огромное разочарование для всех спортивных болельщиков, которые с нетерпением ждали этот спортивный праздник, но я уверен, что в скором времени большой биатлон вернется в Россию", - добавил глава региона.

Смотрите также
Виталий Мутко
Мутко: Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение в отношении России

Глава Псковской области напомнил, что регион готовился к соревнованиям на протяжении двух лет. К работе были привлечены не только бюджетные средства, но и частные инвестиции, общественные организации. Ранее ТАСС сообщал, что в Острове завершены реконструкция туннеля, отсыпка нового штрафного круга и финишного подъема на трассе, работы по освещению лыжероллерной трассы и реконструкции огневого рубежа. Чемпионат мира среди юниоров должен был пройти в феврале 2017 года.

22 декабря исполком Международного союза биатлонистов (IBU) временно отстранил двух российских спортсменов, имена которых не называются, в связи с дисциплинарными расследованиями Международного олимпийского комитета. С целью избежать обострения ситуации СБР уведомил Международный союз биатлонистов об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Чемпионат мира по биатлону Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
3
Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"
4
IBU не отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях
5
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
6
В Братске отмечен первый случай отравления метанолом
7
Тариф "Платона" в 2017 году будет увеличен вдвое
Темы дня
Реклама