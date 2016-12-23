Пардью уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Алан Пардью покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас". Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Хотелось бы поблагодарить Алана Пардью за его работу. Во время пребывания на посту он всегда демонстрировал преданность делу. Желаем ему всего наилучшего в будущем", - сказал председатель совета директоров клуба Стив Пэриш.
Пардью возглавил клуб в 2015 году. До этого он работал в "Ньюкасле", "Саутгемптоне", "Чарльтоне", "Вест Хэме" и "Рединге".
"Кристал Пэлас" занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В двух последних матчах команда уступила "Челси" (0:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:2).