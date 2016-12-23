"Фиорентина" и "Наполи" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Фиорентина" сыграла вничью с "Наполи" со счетом 3:3 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев мячи на счету Федерико Бернардески (52-я и 69-я минуты) и Мауро Сарате (82). У "Наполи" голы забили Лоренцо Инсинье (25), Дрис Мертенс (68) и Маноло Габбьядини (90, с пенальти).

"Фиорентина" с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице, "Наполи" имеет в активе 35 баллов и идет на третьей позиции.

В параллельном матче "Рома" на своем поле одержала волевую победу над "Кьево" со счетом 3:1.