Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реванш

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям россиянин Сергей Ковалев призвал американца Андре Уорда провести бой-реванш. Об этом спортсмен написан на своей странице в социальной сети Twitter.

"Андре "сын судей" Уорд позволяет себе обливать меня грязью. Остановись, малыш. Если ты действительно уверен, что выиграл, докажи это реваншем", - написал Ковалев.

Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей 20 ноября и потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

Andre "son of judges" Ward speaks a lot of trash to my side. Stop little boy! If you really thinks that you won then approve it in rematch! — Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 22 декабря 2016 г.