Боец UFC Жустину провалила допинг-тест

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Кристиана Жустину получила уведомление от Американского антидопингового агентства (USADA) о том, что ее допинг-проба оказалась положительной. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Спортсменка по прозвищу Киборг проходила процедуру допинг-контроля 5 декабря во внесоревновательный период. Отмечается, что USADA рассмотрит ее случай, прежде чем вынесет окончательное решение.
Сама Жустину отрицает несанкционированное использование запрещенных веществ. "Я прошу прощения у моих поклонников, которых разочаровала эта новость. Вы можете быть уверены, что вещество, которое у меня обнаружили, я использовала исключительно для лечения, а не для улучшения спортивных результатов. Уверяю, я - "чистая" спортсменка", - прокомментировала она.
Жустину провела 19 боев в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержала 17 побед (15 - досрочно). Становилась чемпионкой организаций Strikeforce и Invicta FC. В рамках UFC провела два поединка.