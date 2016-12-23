Молодежная сборная России по хоккею проиграла шведам в выставочном матче

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) проиграла команде Швеции в выставочном матче со счетом 0:4.
Встреча проходила в канадском Кингстоне, она стала заключительной в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.
21 декабря сборная России в контрольном матче обыграла датчан в овертайме со счетом 2:1.
Мировое первенство среди молодежных сборных пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января. Сборная России в группе B сыграет с командами Канады, США, Словакии и Латвии.