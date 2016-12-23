Ягр вышел на второе место по набранным очкам в НХЛ, обойдя Мессье

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Чешский нападающий "Флориды" Яромир Ягр вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя Марка Мессье.

В матче регулярного чемпионата против "Бостона" (1:3) 44-летний форвард сделал результативную передачу на Александра Баркова, это очко стало для него 1888-м (755 шайб + 1133 передачи) в 1663 играх в НХЛ. Первое место занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков.

После заброшенной шайбы организаторы остановили встречу, чтобы провести мини-церемонию чествования. Чеху вручили памятную золотую клюшку, на которой изображена эмблема клуба "Флорида" и поздравительная надпись.

"Я хотел забить гол или отдать красивую передачу, но шайба просто ударилась о мою задницу", - пошутил Ягр, комментируя эпизод с заброшенной шайбой. Он также поблагодарил публику и клубы, за которые выступал ранее.

В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в клубе "Питтсбург", за который провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Ягр также выступал за "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон" и "Нью-Джерси".