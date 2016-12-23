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"Лейкерс" проиграли "Майами" в матче НБА, Мозгов набрал 14 очков

Спорт
23 декабря, 8:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
"Лос-Анджелес" упустил преимущество в 19 очков
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© Tony Dejak/AP

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Майами" со счетом 107:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Лейкерс" самым результативным игроком стал защитник Лу Уильямс, набравший 28 очков. У "Майами" по 23 очка на счету Хассана Уайтсайда и Джастиса Уинслоу.

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 29 минут 55 секунд, за это время он набрал 14 очков и сделал шесть подборов.

По ходу встречи "Лейкерс" упустили преимущество в 19 очков.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" занимают 11-е место, "Майами" на Востоке идет 13-м.

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