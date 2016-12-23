"Лейкерс" проиграли "Майами" в матче НБА, Мозгов набрал 14 очков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Майами" со счетом 107:115 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе "Лейкерс" самым результативным игроком стал защитник Лу Уильямс, набравший 28 очков. У "Майами" по 23 очка на счету Хассана Уайтсайда и Джастиса Уинслоу.

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов провел на паркете 29 минут 55 секунд, за это время он набрал 14 очков и сделал шесть подборов.

По ходу встречи "Лейкерс" упустили преимущество в 19 очков.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" занимают 11-е место, "Майами" на Востоке идет 13-м.