Две шайбы Элерса помогли "Виннипегу" победить "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Виннипег" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне (40-я минута), Николай Элерс (42, 53) и Брайан Литтл (56). У проигравших отличился Маркус Гранлунд (4).

Команды уже встречались два дня назад, тогда игра закончилась с таким же счетом, однако победу одержал "Ванкувер".

В турнирной таблице Западной конференции "Ванкувер" занимает 12-е место, набрав в 34 матчах 31 очко, "Виннипег" с 35 очками в 36 играх идет десятым.

В следующем матче 28 декабря "Виннипег" в гостях сыграет с "Чикаго", "Ванкувер" 24 декабря также на выезде встретится с "Калгари".