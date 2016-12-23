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Клуб НБА "Майами" вывел из обращения номер Шакила О'Нила

Спорт
23 декабря, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Знаменитый центровой в 2006 году помог "Майами" завоевать первый чемпионский титул
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Церемония поднятия по своды арены "Майами" номера Шакила О'Нила

Церемония поднятия по своды арены "Майами" номера Шакила О'Нила

© AP Photo/Alan Diaz

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" вывел из обращения номер 32, под которым играл бывший центровой команды Шакил О'Нил. Об этом сообщает агентство AP.

Торжественная церемония прошла в перерыве домашнего матча "Майами" с "Лейкерс" (115:107).

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О’Нил известен, в первую очередь, именно выступлениями за эти два клуба. За "Лейкерс" американский центровой играл с 1996 по 2004 год, завоевав с клубом три чемпионских титула. В 2004 году он перешел в "Майами", провел за команду три с половиной сезона и помог ей выиграть первый чемпионский титул в 2006 году. Ранее "Лейкерс" вывели из обращения номер 34, под которым центровой выступал за клуб из Лос-Анджелеса.

Всего О’Нил отыграл в НБА 19 сезонов. За это время он один раз признавался самым ценным игроком лиги, три раза - самым ценным игроком финала, на протяжении 15 лет был неизменным участником Матча всех звезд. В составе сборной США стал чемпионом мира (1994) и олимпийским чемпионом (1996).

В 2016 году был введен в Зал баскетбольной славы.

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