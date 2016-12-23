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"Сан-Антонио" проиграл "Клипперс" в матче НБА, прервав серию из пяти побед

Спорт
23 декабря, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Сан-Антонио" Кауай Леонард
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Сан-Антонио" проиграл "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 101:106 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Сан-Антонио" Кауай Леонард, в его активе 27 очков. В составе победителей больше всех очков набрал защитник Крис Пол - 19.

В турнирной таблице Западной конференции "Сан-Антонио" занимает второе место, "Клипперс" идет третьим.

В следующем матче "Сан-Антонио" 24 декабря в гостях сыграет с "Портлендом", "Клипперс" в тот же день примет "Даллас".

В других встречах игрового дня "Бостон" обыграл "Индиану" со счетом 109:102, "Голден Стэйт" одержал победу над "Бруклином" - 117:101, "Нью-Йорк Никс" оказался сильнее "Орландо" - 106:95.

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