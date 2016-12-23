Организаторы отмененного этапа КМ по биатлону в Тюмени начали возвращать деньги за билеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Организаторы отмененного этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени начали возвращать денежные средства за приобретенные билеты. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области.

Союз биатлонистов России (СБР) ранее отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9-12 марта 2017 года, и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

Исполком IBU провел заседание в четверг, на котором рассмотрел данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в том числе список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.

"22 декабря право проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону - 2017, ранее переданное городу Тюмени, возвращено IBU. В этой связи начинается процедура возврата денежных средств за приобретенные билеты на указанное соревнование", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов рассказал ТАСС, что ведущие лыжники и биатлонисты могу быть приглашены на другое соревнование в Тюмень.

"Мы более 20 лет проводим соревнования по биатлону на призы губернатора Тюменской области. В последнее время на них прилетает много иностранных спортсменов. Я думаю, что можно было бы расширить рамки этих соревнований и пригласить всех ведущих лыжников и биатлонистов, чтобы порадовать тюменских болельщиков", - отметил он.