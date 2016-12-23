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Челябинск готов принять этап КМ, если ISU пересмотрит решение о переносе турнира

Спорт
23 декабря, 9:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, декабря. /ТАСС
В четверг ISU принял решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира сезона-2016/17
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Челябинск готов принять этап Кубка мира по конькобежному спорту в любое время, если Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрит свое решение о переносе турнира в другое место. Такое мнение высказал губернатор региона Борис Дубровский.

В четверг ISU принял решение о переносе из Челябинска финального этапа Кубка мира, запланированного на 10-12 марта 2017 года. Сообщается, что решение ISU было продиктовано рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), высказанными после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

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"Мы огорчены решением, принятым вчера Международным союзом конькобежцев. Конечно, оно не было для нас неожиданным - учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу. Но мы готовы, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, провести этап Кубка мира в Челябинске", - сказал Дубровский.

По словам губернатора, любители конькобежного спорта потеряли красивый праздник. "Вчера у Челябинске с большим успехом, очень красочно открылся чемпионат России по фигурному катанию. Федерация и отдельные ее представители отмечают самый высокий уровень организации соревнований. Я абсолютно уверен, что этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник, а в нашем лице - ответственных организаторов", - добавил губернатор региона.

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