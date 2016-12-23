Заявка сборной России по хоккею на МЧМ будет объявлена 24 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнПолитика 23 декабря, 11:30
Инвестпрограмма Дальневосточной желдороги в 2017 г. вырастет до 44,8 млрд рублейТранспорт 23 декабря, 11:28
О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях. ДосьеБиографии и справки 23 декабря, 11:27
Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Статистика больших пресс-конференций президента РФ Владимира Путина. ДосьеБиографии и справки 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Итоговая заявка сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею, скорее всего, будет объявлена завтра, 24 декабря. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.
Сборная России уступила команде Швеции со счетом 0:4 в заключительном выставочном матче. На вопрос, когда будет озвучена итоговая заявка, Брагин ответил: "Скорее всего, завтра".
Также наставник команды прокомментировал поражение от шведов. "Другие скорости, к которым многие не привыкли, первый период ушел на адаптацию к ним. Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на турнире. Впереди еще достаточно тренировок, так что будем устранять все недостатки", - сказал Брагин.
Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.