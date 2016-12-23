Заявка сборной России по хоккею на МЧМ будет объявлена 24 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Итоговая заявка сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею, скорее всего, будет объявлена завтра, 24 декабря. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

Сборная России уступила команде Швеции со счетом 0:4 в заключительном выставочном матче. На вопрос, когда будет озвучена итоговая заявка, Брагин ответил: "Скорее всего, завтра".

Также наставник команды прокомментировал поражение от шведов. "Другие скорости, к которым многие не привыкли, первый период ушел на адаптацию к ним. Шведы, как и всегда в последние годы, будут одними из главных фаворитов турнира, и с этой точки зрения нашим игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на турнире. Впереди еще достаточно тренировок, так что будем устранять все недостатки", - сказал Брагин.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.