Приуроченная к чемпионату России по фигурному катанию фотовыставка открылась в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Фотовыставка бывшего собственного корреспондента ТАСС в Челябинске Евгения Ткаченко, приуроченная к старту чемпионата России по фигурному катанию, открылась на арене "Трактор". Экспозиция посвящена звездам фигурного катания 1960-1980 годов.

"В те годы наша сборная открывала сезон в Челябинске, во Дворце спорта "Юность", - рассказал Ткаченко. - Тогда это было возможно благодаря дружбе директора "Юности" Павла Ромаровского, основателя челябинского фигурного катания, известного международного судьи, и главного тренера сборной страны Станислава Жука. Сюда, в Челябинск, привозили сильнейших, здесь разрабатывались и обкатывались новые программы. А у нас, фотожурналистов, была редкая возможность сделать уникальные фото великих спортсменов".

Для подготовки к выставке были отобраны 200 фотографий, а затем из них всего 30. "Негативы помог оцифровать наш челябинский исторический музей, а составить саму экспозицию - Федерация фигурного катания на коньках России, - сообщил Ткаченко. - Во время открытия выставки здесь, на арене "Трактор", я встретил своего ровесника известного тренера Виктора Кудрявцева, он сказал мне, что этой выставкой я "вернул ему молодость".

На черно-белых снимках фотовыставки можно увидеть звезд советского и российского фигурного катания Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, Людмилу Пахомову и Александра Горшкова, Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Тамару Москвину и Алексея Мишина, Александра Фадеева, Елену Водорезову, Евгения Плющенко, Татьяну Тарасову и Станислава Жука.

Евгений Ткаченко являлся собственным корреспондентом ТАСС в Челябинске 35 лет, по май 2016 года.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске с 22 по 25 декабря. По его итогам будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года.