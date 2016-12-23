Мутко: бюджеты спортивных федераций должны зависеть от результата

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Бюджеты спортивных федераций должны напрямую зависеть от результата на соревнованиях. Такое мнение высказал вице- премьер РФ по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко, выступая на коллегии Министерства спорта РФ.

"Мы тратим колоссальные ресурсы, надо очень внимательно посмотреть бюджеты. Если (федерации) не дают результат - сократить бюджет, пусть ищут спонсора, - сказал Мутко. - Надо опираться на результат".

Также Мутко отметил, что доходы от лотерей следует направлять в поддержку игровых видов спорта, это может способствовать их развитию.

"Мы хотели бы в следующем году ввести закон о тотализаторах. Это небольшие деньги - может быть, миллиард рублей в год. Мы этим законом хотим разрешить федерациям подписывать договоры с федерациями; это будет та коммерческая основа, которая может пойти. Также мы хотели бы направлять доходы от лотерей в поддержку игровых видов спорта - если это запустить, то уже к 2020 году мы могли бы ставить перед этими видами большие задачи", - сказал он.