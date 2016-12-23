Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингом

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко попросил регионы усилить борьбу с допингом. Об этом он заявил во вступительной речи в рамках коллегии Минспорта в Москве.

"На региональном уровне зачастую прибегают к самым разным способам, лишь бы попасть в расширенный список сборных команд, - сказал Мутко. - Вам надо обратить на это внимание, усилить борьбу с допингом". "В этом году мы испытывали большие проблемы, по имиджу российского спорта нанесен серьезный урон. Доклад (Макларена) голословный, основан на показаниях людей, нечистоплотных в плане допинга", - добавил вице-премьер.

"Безусловно, мы должны серьезно отреагировать на этот доклад. Создана комиссия, которая рассмотрит все обвинения, связанные с допингом, включая Игры в Сочи. Вы знаете, что проблемы с допингом в стране существуют. Но они не выходят за рамки тех проблем, которые существуют в других странах", - отметил Мутко.

Турниры в РФ надо юридически защищать, прописывая финансовую ответственность

"Нам надо научиться защищать себя, прописывать финансовую ответственность. Чтобы потом не было такого, что нет никакой юридической возможности такие решения (об отмене) обосновать. Отмена соревнований на территории России - это очень плохо. Это надуманный отъем соревнований, ничем не обоснованный", - сказал Мутко.

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена опубликовала две части доклада о применении допинга в российском спорте. Расследование основывалось на показаниях и документах, представленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который является фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. В результате опубликованных данных сборная России в усеченном составе выступила на Олимпийских играх 2016 года, а паралимпийцы и вовсе пропустили соревнования в Рио-де-Жанейро. Вторая часть доклада повлекла за собой пересмотр допинг-проб российских спортсменов с Олимпиад 2012 и 2014 годов, а также отмену ряда соревнований, включая чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по конькобежному спорту и биатлону.