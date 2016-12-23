Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингом

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Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингомСпорт 23 декабря, 10:44
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МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко попросил регионы усилить борьбу с допингом. Об этом он заявил во вступительной речи в рамках коллегии Минспорта в Москве.
"На региональном уровне зачастую прибегают к самым разным способам, лишь бы попасть в расширенный список сборных команд, - сказал Мутко. - Вам надо обратить на это внимание, усилить борьбу с допингом". "В этом году мы испытывали большие проблемы, по имиджу российского спорта нанесен серьезный урон. Доклад (Макларена) голословный, основан на показаниях людей, нечистоплотных в плане допинга", - добавил вице-премьер.
"Безусловно, мы должны серьезно отреагировать на этот доклад. Создана комиссия, которая рассмотрит все обвинения, связанные с допингом, включая Игры в Сочи. Вы знаете, что проблемы с допингом в стране существуют. Но они не выходят за рамки тех проблем, которые существуют в других странах", - отметил Мутко.
"Нам надо научиться защищать себя, прописывать финансовую ответственность. Чтобы потом не было такого, что нет никакой юридической возможности такие решения (об отмене) обосновать. Отмена соревнований на территории России - это очень плохо. Это надуманный отъем соревнований, ничем не обоснованный", - сказал Мутко.
В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена опубликовала две части доклада о применении допинга в российском спорте. Расследование основывалось на показаниях и документах, представленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который является фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. В результате опубликованных данных сборная России в усеченном составе выступила на Олимпийских играх 2016 года, а паралимпийцы и вовсе пропустили соревнования в Рио-де-Жанейро. Вторая часть доклада повлекла за собой пересмотр допинг-проб российских спортсменов с Олимпиад 2012 и 2014 годов, а также отмену ряда соревнований, включая чемпионат мира по бобслею и скелетону, этапы Кубка мира по конькобежному спорту и биатлону.