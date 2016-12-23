ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара Ниасса

Инвестпрограмма Дальневосточной желдороги в 2017 г. вырастет до 44,8 млрд рублейТранспорт 23 декабря, 11:28
Тематический поезд, посвященный Кубку конфедераций по футболу, запущен в московском метроСпорт 23 декабря, 11:21
Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлонуСпорт 23 декабря, 11:12
Сенатор опроверг слухи о возможном двукратном росте цен на сигареты в 2017 годуЭкономика и бизнес 23 декабря, 11:09
Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спортаСпорт 23 декабря, 11:08
ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара НиассаСпорт 23 декабря, 11:03
Мутко: каждая арена Кубка конфедераций должна провести не менее трех тестовых мероприятийСпорт 23 декабря, 10:59
ТАСС запустил проект "Россия онлайн"Новости агентства 23 декабря, 10:59
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиянЭкономика и бизнес 23 декабря, 10:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность аренды у английского "Эвертона" сенегальского нападающего Умара Ниасса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"ЦСКА интересуется Ниассом. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа", - рассказал источник.
Пресс-служба "Эвертона" отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к Ниассу. Комментариев ЦСКА пока получить не удалось.
Сенегалец перешел в "Эвертон" в феврале 2016 года из московского "Локомотива", сумма трансфера составила 17,9 млн евро. За "Локомотив" он выступал с июля 2014 года, проведя в различных турнирах 42 матча и забив 19 мячей. В активе 26-летнего форварда восемь матчей и три гола за сборную Сенегала. В сезоне-2015/16 Ниасс провел за "Эвертон" семь матчей, в сезоне-2016/17 - ни одного.
Президент "Локомотива" Илья Геркус в ноябре сообщил ТАСС, что клуб хотел вернуть Ниасса, однако тот ответил отказом.