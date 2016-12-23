ЦСКА намерен арендовать у "Эвертона" Умара Ниасса

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность аренды у английского "Эвертона" сенегальского нападающего Умара Ниасса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"ЦСКА интересуется Ниассом. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа", - рассказал источник.

Пресс-служба "Эвертона" отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к Ниассу. Комментариев ЦСКА пока получить не удалось.

Сенегалец перешел в "Эвертон" в феврале 2016 года из московского "Локомотива", сумма трансфера составила 17,9 млн евро. За "Локомотив" он выступал с июля 2014 года, проведя в различных турнирах 42 матча и забив 19 мячей. В активе 26-летнего форварда восемь матчей и три гола за сборную Сенегала. В сезоне-2015/16 Ниасс провел за "Эвертон" семь матчей, в сезоне-2016/17 - ни одного.

Президент "Локомотива" Илья Геркус в ноябре сообщил ТАСС, что клуб хотел вернуть Ниасса, однако тот ответил отказом.