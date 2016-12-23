Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спорта

Спорт
23 декабря, 11:08 дата обновления: 23 декабря, 11:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
После публикации доклада независимой комиссии WADA в России были отменены несколько соревнований
Материал из 1 страницы
©  Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия не готова отказываться от проведения международных соревнований по зимним видам спорта в нынешнем сезоне. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

В четверг Союз биатлонистов России уведомил Международный союз биатлонистов, что не будет проводить этап Кубка мира, который был запланирован в Тюмени, а также юниорский чемпионат мира в Острове. Международный союз конькобежцев объявил о решении перенести из Челябинска финал Кубка мира по конькобежному спорту. Решения связаны с обнародованием доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства под руководством Ричарда Макларена, в котором говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами, в том числе в зимних видах спорта.

Смотрите также
Виталий Мутко
Мутко призвал регионы усилить борьбу с допингом

"Как можно решить не проводить соревнование: люди готовились, купили билеты? Это глупое решение, - сказал Мутко. -  Сам доклад (Макларена) спорен - не хочу сейчас углубляться в эту тему. Когда соревнование отменяется - это не совсем верно. Мы не готовы отказываться от стартов в зимнем сезоне".

Мутко выразил надежду, что практика отмены и переноса международных соревнований из России не будут иметь широкого распространения.
"Нам есть, куда направить ресурсы. Люди готовятся, готовят инфраструктуру. надеюсь, широкого распространения эта практика иметь не будет. У нас в календаре до 120 международных соревнований разного уровня, и большинство будет проводиться. Но я уже говорил федерациям, что им надо в контрактах защищать себя страхованием и экономическими санкциями", - отметил вице-премьер.

Мутко привел в пример Международную федерацию плавания (ФИНА), которая в прошлом году отказалась переносить чемпионат мира по водным видам спорта из Казани. "Бойкот противоречит олимпийской хартии - здесь роль играет политика, конечно. Один раз было это накануне чемпионата мира по водным видам, и ФИНА сказала: бойкотируйте, но тогда не поедете в Рио, и все", - вспомнил он. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову
2
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах‍
3
Reuters: "Исламское государство" заживо сожгло двух турецких военных
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
Трамп не хочет видеть знаменитостей на инаугурации
6
В Госдепе усомнились в высказывании Путина о превосходстве российской армии
7
Рейсы "Уральских авиалиний" в Душанбе из Екатеринбурга и Самары отменены
Темы дня
Реклама