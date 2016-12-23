Мутко: Россия не готова отказываться от проведения соревнований по зимним видам спорта

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МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Россия не готова отказываться от проведения международных соревнований по зимним видам спорта в нынешнем сезоне. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
В четверг Союз биатлонистов России уведомил Международный союз биатлонистов, что не будет проводить этап Кубка мира, который был запланирован в Тюмени, а также юниорский чемпионат мира в Острове. Международный союз конькобежцев объявил о решении перенести из Челябинска финал Кубка мира по конькобежному спорту. Решения связаны с обнародованием доклада независимой комиссии Всемирного допингового агентства под руководством Ричарда Макларена, в котором говорится о систематическом применении допинга российскими спортсменами, в том числе в зимних видах спорта.
"Как можно решить не проводить соревнование: люди готовились, купили билеты? Это глупое решение, - сказал Мутко. - Сам доклад (Макларена) спорен - не хочу сейчас углубляться в эту тему. Когда соревнование отменяется - это не совсем верно. Мы не готовы отказываться от стартов в зимнем сезоне".
Мутко выразил надежду, что практика отмены и переноса международных соревнований из России не будут иметь широкого распространения.
"Нам есть, куда направить ресурсы. Люди готовятся, готовят инфраструктуру. надеюсь, широкого распространения эта практика иметь не будет. У нас в календаре до 120 международных соревнований разного уровня, и большинство будет проводиться. Но я уже говорил федерациям, что им надо в контрактах защищать себя страхованием и экономическими санкциями", - отметил вице-премьер.
Мутко привел в пример Международную федерацию плавания (ФИНА), которая в прошлом году отказалась переносить чемпионат мира по водным видам спорта из Казани. "Бойкот противоречит олимпийской хартии - здесь роль играет политика, конечно. Один раз было это накануне чемпионата мира по водным видам, и ФИНА сказала: бойкотируйте, но тогда не поедете в Рио, и все", - вспомнил он.