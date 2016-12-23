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Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлону

Спорт
23 декабря, 11:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря./ТАСС
Также в 2018 году Югра планирует принять финальный этап Кубка IBU
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© EPA/FILIP SINGER

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) заявили, что регион продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлону в период с 2019 по 2022 гг. Об этом корр. ТАСС сообщила директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

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"В настоящий момент Югрой направлены в Союз биатлонистов России (СБР) заявки на проведение финальных этапов Кубка мира по биатлону на период с 2019 по 2022 год. В 2018 году Югра планирует принять финальный этап Кубка IBU по биатлону сезона-2017/18, который пройдет с 13 по 17 марта в Ханты-Мансийске. Данный этап подтвержден, стоит в календаре IBU", - сказала собеседница агентства.

СБР ранее отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9-12 марта 2017 года, и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

Исполком IBU провел заседание в четверг, на котором рассмотрел данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в том числе список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.По его итогам IBU принял решение открыть дела в отношении СБР и 29 спортсменов.

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