Югра продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) заявили, что регион продолжит претендовать на проведение этапов Кубка мира по биатлону в период с 2019 по 2022 гг. Об этом корр. ТАСС сообщила директор окружного департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

"В настоящий момент Югрой направлены в Союз биатлонистов России (СБР) заявки на проведение финальных этапов Кубка мира по биатлону на период с 2019 по 2022 год. В 2018 году Югра планирует принять финальный этап Кубка IBU по биатлону сезона-2017/18, который пройдет с 13 по 17 марта в Ханты-Мансийске. Данный этап подтвержден, стоит в календаре IBU", - сказала собеседница агентства.

СБР ранее отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9-12 марта 2017 года, и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.

Исполком IBU провел заседание в четверг, на котором рассмотрел данные доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в том числе список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.По его итогам IBU принял решение открыть дела в отношении СБР и 29 спортсменов.