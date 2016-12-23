Толстиков: информация о том, что тренер возглавит "Анжи", является слухами

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Информация о том, что белорусский тренер Леонид Кучук возглавит махачкалинский футбольный клуб "Анжи", является слухами. Об этом ТАСС сообщил Александр Толстиков, руководитель компании "D-Sports", представляющей интересы Кучука.
Ранее портал "Чемпионат.com" опубликовал информацию, согласно которой Кучук встретился с руководством "Анжи" и договорился возглавить махачкалинскую команду в случае отставки действующего главного тренера Павла Врбы.
"Я вообще слышал, что туда переходит Карло Анчелотти. А если серьезно, информация про "Анжи" - это слухи, - сказал Толстиков. - Кучук сейчас работает, ищет варианты, обогащает свой тренерский запас. Ведутся переговоры в Европе, в России, но до конкретики пока не доходило".
В России специалист тренировал белгородский "Салют" (с мая по август 2010 года), краснодарскую "Кубань" (с января по май 2013 года и с ноября 2014-го по май 2015-го), а также московский "Локомотив" (с июня 2013-го по сентябрь 2014-го), который привел к бронзовым медалям чемпионата страны.