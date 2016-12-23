"Зенит" проведет первый матч в РФПЛ на новом стадионе в апреле с "Уралом"

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МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Санкт-петербургский "Зенит" проведет первый матч чемпионата России по футболу на новом стадионе, который строится на Крестовском острове, в апреле 2017 года против екатеринбургского "Урала". Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС графике тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года.
Планируется, что матч "Зенит" - "Урал" пройдет 23 апреля в рамках 24-го тура первенства. Что касается других матчей чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, то также на новой арене "Зенит" сыграет с грозненским "Тереком" (ориентировочно 7 мая) и "Краснодаром" (17 мая).
Начало ввода в эксплуатацию стадиона назначено на 26 декабря. Вместимость стадиона составит 69 тысяч зрителей.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге (в том числе финал турнира), Москве, Казани и Сочи.
28 марта 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Товарищеский матч Россия - Бельгия.
23 апреля 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Урал".
23 апреля 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - "Ротор".
6-7 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Томь".
6-7 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - "Уфа".
7 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Терек".
7 мая 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - СКА.
17 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек".
17 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - ЦСКА.
17 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Краснодар.