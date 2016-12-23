ФК "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт" в апреле с "Ротором"

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт" с волгоградским "Ротором" в 24-м туре чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Юг". Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС графике тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года.

Планируется, что игра состоится 23 апреля. Также ФК "Сочи" сыграет на данной арене 7 мая с ростовским СКА.

Первый матч на реконструированном "Фиште" пройдет 28 марта - в нем в товарищеской игре встретятся сборные России и Бельгии.

"Фишт" примет три матча группового этапа Кубка конфедераций и полуфинал турнира. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.

График тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций 28 марта 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Товарищеский матч Россия - Бельгия.



23 апреля 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Урал".



23 апреля 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - "Ротор".



6-7 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Томь".



6-7 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - "Уфа".



7 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Терек".



7 мая 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - СКА.



17 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек".



17 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - ЦСКА.



17 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Краснодар.