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ФК "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт" в апреле с "Ротором"

Спорт
23 декабря, 12:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Планируется, что игра состоится 23 апреля
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Стадион "Фишт"

Стадион "Фишт"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт" с волгоградским "Ротором" в 24-м туре чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Юг". Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС графике тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года.

Планируется, что игра состоится 23 апреля. Также ФК "Сочи" сыграет на данной арене 7 мая с ростовским СКА.

Первый матч на реконструированном "Фиште" пройдет 28 марта - в нем в товарищеской игре встретятся сборные России и Бельгии.

"Фишт" примет три матча группового этапа Кубка конфедераций и полуфинал турнира. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года.

График тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций

28 марта 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Товарищеский матч Россия - Бельгия.

23 апреля 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Урал".

23 апреля 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - "Ротор".

6-7 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Томь".

6-7 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - "Уфа".

7 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Терек".

7 мая 2017 года, Сочи, стадион "Фишт". Матч ПФЛ "Сочи" - СКА.

17 мая 2017 года, Москва, стадион "Спартак". Матч РФПЛ "Спартак" - "Терек".

17 мая 2017 года, Казань, стадион "Казань-Арена". Матч РФПЛ "Рубин" - ЦСКА.

17 мая 2017 года, Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург". Матч РФПЛ "Зенит" - "Краснодар.

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